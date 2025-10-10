Obwohl Evelyne Fürst sehr früh mit der Suche begonnen hat, fand sie keinen Nachfolger für ihre Privatpraxis. Warum ist ihr unerklärlich – Hausärzte werden doch gesucht.
Ein Fünkchen Hoffnung ist immer noch da – zu groß ist die Traurigkeit bei Evelyne Fürst. Denn es ist jetzt doch das eingetreten, was die Allgemeinärztin aus Fellbach unter allen Umständen vermeiden wollte. Bis zuletzt hatte sie gesucht und gekämpft, damit sie ihre Privatpraxis nicht ohne Nachfolger schließen muss. Doch zum 1. Oktober hat sie genau das tun müssen. Ein Kleber mit „Leider keine Nachfolge!“ prangt über dem Praxisschild. „Aber akzeptieren kann ich es nach wie vor nicht. Der Plan ist, dass die Praxisräume wieder zur Wohnung werden und ich sie vermiete. Aber wenn sich doch noch jemand findet, wäre es so toll. Es müsste jetzt nur echt schnell gehen.“