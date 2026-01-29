Haushalt 2026 im Minus Kann sich Renningen Freibad und Mediathek weiter leisten?
Die Rankbachstadt erwartet für das laufende Jahr ein Minus im Stadtsäckel. Die Fraktionen im Gemeinderat überlegen, wo gespart werden könnte.
Ein Minus von 11,3 Millionen Euro steht unter dem Renninger Haushalt für das laufende Jahr. Weil die Rankbachstadt noch Geld auf der hohen Kante hat, müssen aber keine neuen Kredite aufgenommen werden. Doch die Situation wird sich auf absehbare Zeit nicht verbessern: Bis 2029 könnten jährlich zwischen drei und sechs Millionen Euro an Schulden dazukommen, hat der Erste Beigeordnete, Peter Müller, bei der Vorstellung des Haushalts im Dezember mitgeteilt.