FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat mit Unmut auf den Vorstoß von Entwicklungsministerin Schulze (SPD) für eine Milliardärssteuer reagiert.

red/AFP 19.07.2024 - 14:03 Uhr

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat mit Unmut auf den Vorstoß von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) für eine Milliardärssteuer reagiert. „Ministerin Schulze greift mit ihrer Forderung nach der Milliardärssteuer tief in die politische Mottenkiste der SPD“, sagte Djir-Sarai am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. „Frau Schulze sollte als Politikerin also lieber darüber nachdenken, wie die breite Mitte unseres Landes weiter entlastet werden kann.“