Wie in anderen Gemeinden auch sieht die Stadt Heimsheim ihren finanziellen Spielraum im laufenden Jahr ebenfalls weiter schrumpfen. Vor allem die steigenden Umlagen, die die Kommune zu zahlen hat, seien eine Herausforderung, erklärte der Kämmerer Johannes Schaber bei der Vorstellung des Entwurfs für den Haushaltsplan. Fast 26 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen, das die Schleglerstadt in diesem Jahr bewirtschaften und bewegen will. Der Kämmerer rechnet zum Jahresende mit einem Defizit von 2,8 Millionen, das durch Grundstücksverkäufe auf 1,9 Millionen verringert werden könne. Zwar plant die Stadt keine Kreditaufnahme, aber die Rücklagen sinken wohl weiter auf rund 2,5 Millionen Euro.