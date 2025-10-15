Haushalt in Italien Plötzlich Musterschüler
Das Chaos in Frankreich lässt Italien in neuem Licht erscheinen. Rom kann sich zu niedrigeren Zinssätzen refinanzieren als Paris. Doch die Stimmung ist besser als die Realität.
Angesichts der chaotischen Lage in Frankreich ist Italien in der öffentlichen Wahrnehmung zum Musterschüler avanciert. Mit dem Budgetentwurf, den Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti vorgelegt hat, versucht Rom weiter an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Das Haushaltsdefizit soll in diesem Jahr von 3,4 Prozent auf unter drei Prozent sinken. Die Regierung hofft damit auf eine Beendigung des Defizitverfahrens.