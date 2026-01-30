Haushalt in Rutesheim 8,4 Millionen Euro Defizit – wie geht es mit der Nahwärme weiter?
Trotz einem Minus 2026 plant die Stadt Rutesheim Großes. Die Fraktionen nehmen vor der Verabschiedung des Haushalts die laufenden Projekte ins Visier.
In den Gemeinderatsfraktionen werden zwar unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, was den Haushalt für 2026 betrifft. Einigkeit herrscht aber darüber, dass das Defizit von 8,4 Millionen „doch unerwartet hoch ist“, wie es Wolfgang Diehm von der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) formulierte, doch dass sich diese Entwicklung ab dem kommenden Jahr umkehren wird. „Dennoch haben wir keinen Grund, uns zurückzulehnen, sondern müssen die Ein- und Ausgaben ständig im Blick haben“, mahnte er. Alle sechs im Gemeinderat vertretenen Fraktionen stimmten dem Haushaltsentwurf von Bürgermeisterin Susanne Widmaier und dem Stadtkämmerer Rainer Fahrner zu.