Seit Längerem kündigt die Stadt Ludwigsburg drastische Einsparungen an, jetzt wird es konkret. Ein Katalog mit 23 Punkten mit teils drastischen Folgen für Schulen, Kitas und soziale Projekte steht zur Debatte. „Wir haben keinen Plan B“, heißt es aus dem Rathaus.

Emanuel Hege 07.11.2024 - 17:29 Uhr

Mitte 2023 begann die Stadt Ludwigsburg mit ihrem Sparprogramm „WIN LB“ den Sanierungsprozess des Haushaltes. Welche Auswirkungen dieses Programm auf die Bürgerschaft hat, war lange unklar. Das ändert sich in dieser Woche schlagartig. In einer Paketlösung stellt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat 23 konkrete Entscheidungsvorschläge vor, die so gut wie alle Ludwigsburger auf die eine oder andere Weise treffen könnten – von Steuererhöhungen über höhere Beiträge für Schulessen bis zu Kürzungen für die Waldorfschule. Ein Überblick in sechs Erkenntnissen.