Seit einigen Jahren plant Weissach mit hohen Gewerbesteuern – einem ansässigen Autohersteller sei Dank. Wegen des Spitzenjahres 2023 kommt auf die Gemeinde aber auch ein steiler Anstieg bei der zu zahlenden Kreisumlage zu.

Sophia Herzog 25.03.2025 - 14:58 Uhr

Es sei eine kleine „Mammutaufgabe“ für den neuen Kämmerer gewesen, so Bürgermeister Jens Millow in der jüngsten Sitzung des Weissacher Gemeinderats: Martin Oberstebrink bekleidet den Posten an der Spitze der Kämmerei erst seit November des vergangenen Jahres. Kaum angekommen, musste er sich in die Planungen für das Haushaltsjahr 2025 stürzen. Etwas später dran als gewohnt ist man mit der Haushaltsplanung also – gerade erst sind die Gemeinderäte in Klausur gegangen, in der Mai-Sitzung sollen die Planungen dann verabschiedet werden.