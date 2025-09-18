Das bisschen Haushalt hat sich noch von selbst gemacht. Die Sozialstaatsdebatte war bisher eher Geplänkel. Aber das ändert sich jetzt, kommentiert Tobias Peter.
In der Politik geht es nicht selten zu wie auf einem Marktplatz, auf dem laute Stimmen für ihre Botschaft werben. Da steigt der eine – nennen wir ihn Friedrich Merz – sozusagen auf eine Kiste und ruft laut aus: So, wie er sei, könne Deutschland sich den Sozialstaat nicht mehr leisten. Und die andere – nennen wir sie Bärbel Bas – erklimmt schnell ebenfalls eine Kiste und ruft spontan: „Bullshit!“