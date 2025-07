Haushalte in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland. Das macht sich beim Einkommen bemerkbar. Wie ist die Entwicklung?

red/dpa/lsw 03.07.2025 - 11:16 Uhr

Die Haushalte in Baden-Württemberg nehmen beim verfügbaren Einkommen einen der vorderen Plätze in Deutschland ein. Das Pro-Kopf-Einkommen legte 2023 im Vergleich zum Vorjahr nominal um sechs Prozent auf durchschnittlich 30 242 Euro zu, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Damit lag das entsprechende Einkommen je Einwohner um knapp 1 800 Euro über dem Bundesdurchschnitt. Der Südwesten belegte hinter Bayern im bundesweiten Vergleich Platz zwei.