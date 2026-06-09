Entrümpeln heißt nicht einfach ausräumen. Seit 30 Jahren helfen die Schaffer von „Der Schmidt nimmt's mit“ Menschen in besonderen Lebenssituationen – mit Erfahrung, Fingerspitzengefühl und einem geschulten Blick für Werte.

NPG Digital 12.06.2026 - 00:00 Uhr

Hartmut E. (Name von der Redaktion geändert) lebt seit 50 Jahren in seiner Wohnung in Stuttgart-Süd. Mit dem Alter wird das Leben alleine zusehends zur Herausforderung, weshalb er sich für ein Leben im betreuten Wohnen entschieden hat. Seine Wohnung ist bestückt mit zahlreichen Erinnerungen, Mitbringseln und Antiquitäten – ein ganzes Leben an emotionalen Erinnerungen auf 70 Quadratmetern. Doch nicht alles kann mit umziehen, denn Herr E. muss sich räumlich verkleinern. Die Schallplatte mit dem Hochzeitslied darf mit umziehen, das Urlaubsmitbringsel aus dem Sommerurlaub vor vier Jahren wird aussortiert. Bei seinen Entscheidungen wird er von den Experten von “Der Schmidt nimmt’s mit” beraten. Denn sie haben nicht nur bereits über 10.000 Entrümpelungen in den letzten 30 Jahren durchgeführt, sondern haben Situationen wie die von Hartmut E. schon unzählige Male betreut. Die Experten haben den geschulten Blick für die Details und wissen, welche emotionalen Schätze auch einen materiellen Wert haben. Durch den Verkauf dieser Stücke konnte ein großer Teil der Kosten der Entrümpelung bereits gedeckt werden. Auch um die Spende einiger Gegenstände kümmerte sich das Team vertrauensvoll.

Haushaltsauflösung und Entrümpelung in Stuttgart Das Traditionsunternehmen “Der Schmidt nimmt’s mit” übernimmt erfolgreich und vertrauensvoll Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Gewerbeauflösungen sowie die fachgerechte Entsorgung im Großraum Stuttgart – Einfach, schwäbisch, gut. Das bedeutet: pünktlich erscheinen, anpacken statt lange reden und sorgfältig prüfen, was entsorgt, verkauft oder gespendet werden kann. Mit zum Rundum-Sorglos-Paket gehört auch die Wertermittlung von Gegenständen sowie der Verkauf dieser. Gilt es, einen Haushalt aufzulösen – sei es wegen eines Umzugs, nach einem Todesfall oder aus anderen Gründen –, stehen die Schaffer von „Der Schmidt nimmt's mit“ bereit und unterstützen mit Muskelkraft, langjähriger Erfahrung und vor allem viel Fingerspitzengefühl.

Die Aufträge sind dabei so unterschiedlich wie die Menschen dahinter. Mal geht es um eine kleine Wohnung nach einem Umzug ins betreute Wohnen, mal um über Jahrzehnte gewachsene Sammlungen oder Gewerbeobjekte mit tausenden Aktenordnern. Gerade diese Vielfalt hat das Team gelehrt, für nahezu jede Situation eine Lösung zu finden.

Das Stuttgarter Traditionsunternehmen begleitet seine Kunden auch über den Entrümpelungsservice hinaus – es berät, unterstützt, stellt Kontakte her und berücksichtigt dabei die Wünsche und Umstände seiner Kunden. Wer seit drei Jahrzehnten Haushaltsauflösungen im Großraum Stuttgart durchführt, kennt nicht nur die Straßen und Stadtteile der Region. Das Team weiß auch, an wen man sich wenden kann, wenn Gegenstände gespendet, verkauft oder besondere Lösungen gefunden werden müssen. Dieses Netzwerk hilft den Kunden oft weit über die eigentliche Entrümpelung hinaus.

Wertgegenstände schätzen und zu Geld machen

In Schwaben wird nichts leichtfertig weggeworfen. Genau deshalb beginnt eine gute Entrümpelung nicht mit dem Container, sondern mit einem genauen Blick auf das, was ein Leben lang gesammelt wurde. Dank jahrzehntelanger Erfahrung erkennt das schwäbische Unternehmen, hinter dem seit 2025 das Auktionshaus von Brühl steht, den Wert von Gegenständen. Nicht alles muss auf dem Müll landen, denn einige Gegenstände können verkauft werden. Und oft zeigt sich: Der alte Sekretär ist nicht nur zu schade für den Sperrmüll, sondern sogar bares Geld wert. Häufig lassen sich durch solche Verkäufe auch die Kosten für die Entrümpelung oder Auflösung teilweise bis ganz decken.

Dafür gehen die Mitarbeitenden auf Schatzsuche und finden in so manchem Heim versteckte Schätze, die später neue Besitzer finden. Der große Picasso hinter dem Sofa begegnet den Mitarbeitenden eher selten. Überraschend häufig finden sich jedoch Münzsammlungen, Schmuck, Antiquitäten oder liebevoll gepflegte Sammlerstücke, deren Wert den Besitzern oft gar nicht bewusst ist. Die Mitarbeitenden wissen: Zwischen Weihnachtsschmuck von 1987, drei ausrangierten Fondue-Sets und einer Kiste alter Zeitschriften kann sich durchaus ein kleiner Schatz verstecken.

Bei Schmidt in guten Händen

Während die Kernaufgabe für die Mitarbeitenden von “Der Schmidt nimmt’s mit” das Ausräumen von Wohnungen ist, beschränkt sich die Arbeit nicht darauf. “Denn zum Job gehört auch ein gewisses Verständnis für die Menschen, die gerade mit Tod, Pflege, Trennung oder ähnlichem zu tun haben. Es sind hochemotionale Momente, die uns eine gewisse Professionalität abverlangen, aber einen nie kalt lassen”, erklärt Severin Bandera, Geschäftsführer von “Der Schmidt nimmt’s mit”. Mit viel Fingerspitzengefühl geht das Team auf seine Kunden ein und unterstützt sie vollumfänglich. Denn viele Kunden kommen mit Fragen und Unsicherheiten auf die Experten zu. Diese Sorgen nimmt man ihnen, indem man sich von Anfang bis Ende kümmert.

Wer im Raum Stuttgart auf der Suche nach einem erfahrenen Partner für eine Haushaltsauflösung, Entrümpelung oder Gewerbeauflösung ist, findet mit “Der Schmidt nimmt’s mit” nicht nur einen Ansprechpartner mit jahrzehntelanger Erfahrung, sondern einen Vertrauten. Achtsam und besonnen navigieren die Profis in Situationen, die für Kunden alles andere als alltäglich sind und belastend sein können. Das Rundum-Sorglos-Paket vereint die fachliche Expertise mit emotionalem Fingerspitzengefühl und genau das macht die Arbeit von “Der Schmidt nimmt’s mit” aus.

Für Hartmut E. bedeutet die Haushaltsauflösung weit mehr als das Ausräumen einer Wohnung. Es bedeutet, Abschied von einem Zuhause zu nehmen, in dem er fünf Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat. Genau in solchen Situationen begleiten die Mitarbeitenden von „Der Schmidt nimmt's mit“ ihre Kunden – nicht nur als Entrümpler, sondern auch als Berater und verlässliche Unterstützer, denn hinter jedem Auftrag steckt eine Geschichte.