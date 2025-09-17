Haushaltsdebatte im Bundestag Der Kanzler und der „sogenannte Herbst der Reformen“
Bundeskanzler Friedrich Merz plädiert in der Haushaltsdebatte für ein neues Verhältnis zum Sozialstaat, wird aber wenig konkret.
Bundeskanzler Friedrich Merz plädiert in der Haushaltsdebatte für ein neues Verhältnis zum Sozialstaat, wird aber wenig konkret.
Diese Stelle in seiner Rede ist Kanzler Friedrich Merz besonders wichtig – und dann rutscht ihm doch versehentlich eine Wendung heraus, die im Skript gar nicht vorgesehen ist: „Dieser sogenannte Herbst der Reformen ist längst eingeleitet.“ Der „sogenannte“, das klingt fast ein bisschen nach einer Distanzierung. So, wie wenn der CDU-Chef sonst oft vom „sogenannten Bürgergeld“ spricht.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.