Kanzler Friedrich Merz ist nicht bei der UN-Generalversammlung in New York, sondern spricht im Bundestag. Wie seine Reformen konkret aussehen sollen, bleibt weiter offen.
24.09.2025 - 16:18 Uhr
Es hat einen Nachteil, Kanzler zu sein: Im Bundestag kann man auf seine Kritiker selten antworten – weil sie meist erst nach einem selbst sprechen. Jetzt hat Friedrich Merz eine besondere Gelegenheit genutzt, doch einmal zu kontern. Und zwar sehr angriffslustig. Denn es ist im Bundestag die zweite Haushaltswoche in Folge – mit je einer Generaldebatte, in der es um die politischen Leitlinien geht.