Haushaltsloch in Stuttgart „Stuttgart verliert an Attraktivität“ – Kunstszene warnt vor Kürzungen
24.09.2025 - 13:14 Uhr
Die Stadt Stuttgart muss viel und schnell sparen. Rund 630 Millionen Euro weniger muss der nächste Haushalt umfassen, hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper jüngst bestätigt. Abstriche werden überall kommen. Dies alarmiert auch die Kunstszene in der Stadt. In einem gemeinsamen Brief haben sich jetzt Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Kunstbühnen sowie freie Kulturschaffende an den Kulturausschuss des Gemeinderats gewandt.