Der Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist vorbei. Der Streit, der ihn ausgelöst hatte, schwelt aber weiter. Ein besonders in der Kritik stehendes Ministerium muss weiter ums Geld bangen.
04.02.2026 - 04:55 Uhr
Washington - Der zweite Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte in der noch relativ jungen zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump ist beendet. Doch der Auslöser für den sogenannten Shutdown - das erbitterte Ringen um die Finanzierung des Heimatschutzministeriums, dem die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE untersteht - ist längst nicht ausgeräumt. Die Debatte darüber, welche Grenzen für Einsätze gegen Migranten gesetzt werden sollten, geht jetzt erst richtig los. In den kommenden Tagen stehen schwierige Verhandlungen an.