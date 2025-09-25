In den USA spitzt sich der Haushaltsstreit erneut zu. Statt nur Zwangsurlaub drohen diesmal sogar Massenentlassungen von Bundesangestellten. Was ein Government Shutdown bedeutet und welche Folgen er hätte.
25.09.2025 - 17:29 Uhr
Ein Government Shutdown bezeichnet in den USA die teilweise Stilllegung der Bundesverwaltung, wenn sich der Kongress nicht rechtzeitig auf ein neues Haushaltsgesetz einigen kann. Ohne gesetzliche Grundlage dürfen keine neuen Staatsausgaben getätigt werden. In der Praxis bedeutet das: Viele Bundesbehörden stellen ihre Arbeit ein, ein Teil der Mitarbeiter geht in unbezahlten Zwangsurlaub, während nur die „essential services“ wie Polizei, Militär, Grenzschutz oder Fluglotsen weiterarbeiten.