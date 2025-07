In der zweiten Julihälfte veranstaltet die Marimba-Musikerin Jasmin Kolberg wieder Hauskonzerte in ihrer Wohnung in Steinenbronn.

Armin Friedl 07.07.2025 - 13:33 Uhr

Wenn Jasmin Kolberg mit ihrer Marimba die großen Bühnen dieser Welt betritt als Solistin, hat sie sich darauf natürlich vorbereitet. Noch umfangreicher scheint sie sich allerdings vorzubereiten, wenn sie Konzerte in ihrer Privatwohnung in Steinenbronn gibt, die zuletzt von einer längeren Krankheitsphase unterbrochen waren. Doch nun stehen wieder Termine fest, bei denen man Jasmin Kolberg und ihre Musik auf Tuchfühlung erleben kann: und zwar am Samstag, 12. Juli, um 18 Uhr, Montag, 14. Juli, um 19 Uhr, Mittwoch, 16. Juli, um 19 Uhr, Samstag, 19. Juli, um 18 Uhr und am Sonntag, 20. Juli, um 18 Uhr.