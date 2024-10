24.10.2019 - 09:15 Uhr , aktualisiert am 22.10.2024 - 09:25 Uhr

So helfen Hausmittel

Vor allem Frauen kennen die typischen Symptome einer Blasenentzündung: Brennen beim Wasserlassen und Schmerzen im Unterleib. Nicht immer sind Antibiotika notwendig. Manchmal helfen auch einfache Hausmittel gegen die Zystitis. Erfahren Sie jetzt, wie Sie eine Blasenentzündung selbst behandeln können.

Katrin Klingschat 24.10.2019 - 09:15 Uhr

Wie kommt es überhaupt zu Blasenentzündungen?

In den meisten Fällen wird eine Blasenentzündung durch E.coli-Bakterien verursacht, selten auch durch Viren oder Pilze. E.coli-Bakterien kommen im Darm vor. Gelangen sie von dort in die Harnwege und bis zur Blase, kann es zu einer Entzündung kommen. Meistens gelangen die Bakterien durch mechanische Einwirkung in die Harnwege, beispielsweise beim Geschlechtsverkehr. Deswegen wird die Blasenentzündung häufig auch „Flitterwochenkrankheit“ oder „Honeymoon Syndrome“ genannt.