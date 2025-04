Offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand: In Rutesheim hat ein Mann am Mittwoch an mehreren Häusern randaliert und auch Autos kaputt gemacht. Ein Anwohner greift ein.

Marius Venturini 24.04.2025 - 11:16 Uhr

Ein 47 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Rutesheim gewütet und dabei unter anderem mehrere Häuser, einen Garten und zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei vermutet, befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand, als die Beamten gegen 12.50 Uhr verständigt wurden.