Die «Funny Girl» ist auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum. Doch dann fällt der Strom an Bord aus. Aus eigener Kraft schafft es die Fähre nicht in den Hafen. Sie muss abgeschleppt werden.

dpa 06.10.2024 - 22:01 Uhr

Büsum/Cuxhaven - Ein Fahrgastschiff mit Dutzenden Menschen an Bord treibt auf dem Rückweg antriebslos auf der Nordsee. Es habe einen Blackout, einen klassischen Stromausfall gegeben, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Elbe-Nordsee (WSA) der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei nicht ungewöhnlich und könne in der Regel mit Bordmitteln behoben werden. In diesem Fall allerdings nicht. Zuvor hatten Medien berichtet.