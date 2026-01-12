„Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ Im Kopf eines Killers
Im fesselnden Auftakt zur RTL-Reihe „Haveltod – Ein Potsdam-Krimi“ ermittelt „GZSZ“-Urgestein Wolfgang Bahro als Profiler in einem Fall, der Parallelen zu einem alten Mord ausweist.
Der Hunger der Deutschen nach Krimis ist offenbar unstillbar. Das Phänomen ist natürlich nicht neu, aber in den letzten Jahren scheint das Angebot dank „True Crime“-Podcasts und TV-Dokus noch mal größer geworden zu sein. Eine Erklärung für den Erfolg ist neben der hierzulande ähnlich ausgeprägten Freude am Rätseln sicher auch das wohlige Gruseln. Das gilt gerade für Geschichten über Serienmorde, zumal es dabei immer auch um Macht geht, erst recht, wenn der Ermittler unmittelbar betroffen ist; und das ist der Ansatz dieses sehenswerten Auftakts zur neuen RTL-Krimireihe „Haveltod“.