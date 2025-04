Die HB Ludwigsburg beschäftigt sich nicht lange mit dem Aus in der Champions League gegen den hohen Favoriten ETO KC Györ. Bereits am Mittwoch steht bei Frisch Auf Göppingen das zweite Play-Off-Viertelfinalspiel um die deutsche Meisterschaft an.

Der hohe Favorit war gewarnt. Im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League hatte sich Titelverteidiger Györi ETO KC bei der HB Ludwigsburg nach einem 21:24-Rückstand noch hauchdünn mit 25:24 durch. Im Rückspiel ließ die ungarische Top-Mannschaft dem deutschen Meister dann keine Chance. Vor 4955 Zuschauer unterlagen die Ludwigsburgerinnen mit 22:29 (10:13) und verpassten damit den erneuten Einzug ins Final Four.

Winnen zufrieden, aber nachdenklich

Sportdirektor Gerit Winnen zog dennoch eine positive Königsklassen-Bilanz: „Eine erneut äußerst erfolgreiche Champions League-Saison geht zu Ende. Wir konnten die Play-Offs in der Todesgruppe souverän erreichen, setzten uns danach gegen das slowenische Aushängeschild Ljubljana durch und erneut ist es nur die Weltauswahl von Györi Audi ETO KC die uns stoppen konnte.“ Obwohl der HBL-Etat jenseits der Top Ten in Europa liege, mische sein Team seit Jahren kräftig mit. „Das macht uns stolz. Der Stellenwert welchen Frauenhandball in Deutschland im Vergleich zu Ungarn, Rumänien oder Frankreich innehat, ist jedoch sehr bedrückend.“

Lesen Sie auch

Cheftrainer Jakob Vestergaard trauerte nach dem Aus vor allem dem verlorenen Hinspiel in Ludwigsburg nach: „Heute war nicht das Problem, sondern wir müssen das Heimspiel gewinnen. Wenn du gegen das beste Team der Welt spielst, brauchst du eine absolute Topleistung. Dafür haben wir heute zu viele Fehler gemacht und dadurch ein paar Probleme bekommen. Györ steht aber völlig verdient im Final Four. Die Fans haben hier wieder für eine unglaubliche Atmosphäre gesorgt.“

Mittwoch bei Frisch Auf

Nach dem DHB-Pokalsieg und dem Champions-League-Aus richtet sich der volle Fokus der Ludwigsburgerinnen jetzt auf den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Im zweiten Play-off-Viertelfinalspiel tritt der Titelverteidiger am kommenden Mittwoch bei Frisch Auf Göppingen an. Anwurf ist um 19 Uhr in der EWS-Arena, 3000 Zuschauer werden erwartet. Mit einem weiteren Sieg (erstes Spiel endete 34:21 für Ludwigsburg) wäre der Einzug ins Halbfinale perfekt. Dort würde es gegen den Thüringer HC gehen, der sich gegen die HSG Bensheim-Auerbach (36:34 und 33:32) durchsetzte.

Die TuS Metzingen erzwangen durch das 36:32 n.V. vor 1000 Zuschauern in der Öschhalle gegen Borussia Dortmund ein drittes und entscheidendes Spiel Spiel. Dies findet am 3. Mai in der Sporthalle Wellinghofen statt.

Die Sport-Union Neckarsulm hat mit dem deutlichen 38:21 (20:12) bei Bayer 04 Leverkusen über die Play-Downs den Klassenverbleib perfekt gemacht.

Aufstellung HB Ludwigsburg

Bundsen (9 Paraden), Roth – Gassama 4 Tore, Smits 4, Thomaier 3/3, Carlson 3/2, Behrend 2, Nestaker 2, Faluvegi 2, Leuchter 1, Kudlacz-Gloc 1/1, Döll, With, Hvenfelt, Mala.