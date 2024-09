Supercupsieger HB Ludwigsburg wird seiner Favoritenrolle auch am ersten Spieltag der Handball-Bunesliga der Frauen gerecht und besiegt Aufsteiger Frisch Auf Göppingen vor 2917 Zuschauern in der MHP-Arena mit 35:28.

Neuer Name, neue Saison, alte Stärke: Der deutsche Meister und Supercupsieger HB Ludwigsburg besiegt zum Auftakt der Handball-Bundesliga der Frauen Aufsteiger Frisch Auf Göppingen mit 35:28 (19:16). „Ich bin zufrieden mit dem Sieg, wir konnten viel wechseln, dennoch haben wir noch viel Arbeit vor uns“, sagte Ludwigsburgs Trainer Jakob Vestergaard.

Vor der stimmungsvollen Kulisse von 2917 Zuschauern in der MHP-Arena in Ludwigsburg warfen Antje Döll (9/4) und Dorottya Faluvegi (5) für Ludwigsburg sowie Luisa Schulze (5) und Mariel Beugels (5/3) für Göppingen die meisten Tore in einem temporeichen württembergischen Derby.

Luisa Schulze konnte mit dem Auftritt an alter Wirkungsstätte dann auch trotz der Niederlage noch einigermaßen gut leben: „Wir haben 28 Tore geworfen, wenn wir jetzt noch in der Abwehr zulegen und unsere einfachen Fehler abstellen, dann bin ich optimistisch, dass es mit dem Klassenverbleib klappt.“

Für Ludwigsburg geht es am Sonntag (16 Uhr) auf der internationalen Bühne weiter: In der Champions League geht es nach Dänemark zu Odense Handbold. Göppingen erwartet am 14. September (19 Uhr/EWS-Arena) den BSV Sachsen Zwickau zum ersten Bundesliga-Heimspiel.