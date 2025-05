Die HB Ludwigsburg geht in die Finalspiele um die deutsche Handball-Meisterschaft der Frauen gegen die HSG Blomberg-Lippe als klarer Favorit. An diesem Mittwoch (19 Uhr) steigt die erste Partie in der MHP-Arena. HB-Spielführerin Xenia Smits (31) hofft, den Titel in zwei Spielen perfekt machen zu können.