 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Kampf um Budget für wettbewerbsfähiges Team in Endphase

HB Ludwigsburg Kampf um Budget für wettbewerbsfähiges Team in Endphase

HB Ludwigsburg: Kampf um Budget für wettbewerbsfähiges Team in Endphase
1
Lena Degenhardt wirft im Testspiel gegen Frisch Auf Göppingen aufs Tor – wo spielt die Rückraumspielerin in der neuen Saison? Foto: imago/wolf-sportfoto

Gelingt es der HB Ludwigsburg, ein deutlich günstigeres Team als bisher in der Bundesliga ins Rennen zu schicken? Nach unseren Informationen herrscht spätestens am Dienstag Klarheit.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) und bei der HB Ludwigsburg hüllen sich alle in Schweigen. Keiner will eine Wasserstandsmeldung abgeben, keiner will rund um das Finanzchaos beim deutschen Meister prognostizieren, wie es weitergeht. Fest steht: Die Zeit ist überfällig, dass Klarheit darüber herrscht, ob die HB Ludwigsburg am 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) mit dem Derby bei Frisch Auf Göppingen in den Bundesliga-Spielbetrieb einsteigt oder ihr Team zurückzieht. Nach Informationen unserer Redaktion wird spätestens bis kommenden Dienstag die Entscheidung kommuniziert.

 

Supercup und Königsklasse kein Thema mehr

Zur Erinnerung: Nach der Beantragung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde die HB Ludwigsburg bereits von der HBF von der Teilnahme am Supercup am 23. August zurückgezogen. Auch der Champions-League-Startplatz ging bereits verloren. Nun kämpft der Club aber noch darum, ein (wenn auch deutlich abgespecktes) Budget aufzustellen, um in der Bundesliga starten zu können. Dann wäre die Lizenz für den Standort gesichert und man könnte im schlechtesten Fall – also selbst bei einem sportlichen Abstieg in der kommenden Runde – in der Saison 2026/27 in der zweiten Liga einen Neuanfang starten. Bei einem Rückzug ginge die Lizenz verloren und man müsste in der Oberliga starten, in diesem Fall wohl hauptsächlich mit Spielerinnen aus der eigenen zweiten Mannschaft, die in der Landesliga spielt.

Unsere Empfehlung für Sie

Finanzchaos bei HB Ludwigsburg: DHB-Sportvorstand Ingo Meckes zu den Auswirkungen aufs Nationalteam

Finanzchaos bei HB Ludwigsburg DHB-Sportvorstand Ingo Meckes zu den Auswirkungen aufs Nationalteam

Die Nationalspielerinnen der HB Ludwigsburg müssen ihr Umfeld verlassen und suchen neue Clubs. Wie wirkt sich diese Unruhe aufs Nationalteam aus? Sportvorstand Ingo Meckes äußert sich.

Ziel ist es derzeit aber, bis allerspätestens Anfang nächster Woche, zumindest so viel Geld zusammen zubekommen, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die realistische Chance hat, zumindest den Abstieg in der kommenden Saison zu vermeiden. Laut Branchenkennern ist dafür ein Etat von knapp einer Million Euro nötig. Ist eine solche Größenordnung realisierbar, würde die nächste Herkulesaufgabe beginnen: Die Zusammenstellung einer Mannschaft in kürzester Zeit. Nach Einschätzung aus Spielerberaterkreisen kann dies gelingen, da auf dem internationalen Markt noch Spielerinnen verfügbar sind, und sich auch über Zweifachspielrechte Lösungen ergeben können.

Ausverkauf hat längst begonnen

Von den Topspielerinnen wird so gut wie keine in Ludwigsburg bleiben. Bei Xenia Smits (Metz Handball), Jenny Behrendt (VfL Oldenburg), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Mareike Thomaier (HSG Bensheim-Auerbach), Anne With (Krim Mercator Ljubljana/Slowenien) und Torhüterin Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe) stehen die neuen Clubs bereits fest. Nationalspielerin Viola Leuchter wird mit Odense Handbold/Dänemark in Verbindung gebracht. Noch offen ist, ob die in Albstadt geborene Lena Sophie Degenhardt, die von Borussia Dortmund nach Ludwigsburg gewechselt ist, in einer runderneuerten HBL-Mannschaft am Ball bleiben würde. Dem tschechischen Team DHK Banik Most hat die Rückraumspielerin abgesagt, Frisch Auf Göppingen bleibt bei der 26-Jährigen dagegen im Rennen.

Unsere Empfehlung für Sie

Finanzchaos bei HB Ludwigsburg: Das sind die möglichen Folgen fürs Nationalteam

Finanzchaos bei HB Ludwigsburg Das sind die möglichen Folgen fürs Nationalteam

Die Turbulenzen um HB Ludwigsburg trifft viele Nationalspielerinnen. Wie sieht Bundestrainer Markus Gaugisch die Auswirkungen auf sein Team? Was sagt Xenia Smits, die Wut verspürt?

Überhaupt Frisch Auf. Der Traditionsclub brennt von allen Ligakonkurrenten am meisten auf eine schnelle Entscheidung. Die Plakate für das Auftaktspiel hängen längst, die Arena ist geblockt, der Ticketverkauf läuft. Schwacher Trost: Fällt die Partie gegen Ludwigsburg aus, könnten die entstandenen Kosten und der Einnahmeausfall durch die Bürgschaft kompensiert werden, die jeder Frauenhandball-Bundesligist in Höhe von 50 000 Euro bei der Liga hinterlegen musste.

Weitere Themen

Mit dem Format „Neues von Neuman“ bieten wir Einblicke in die Gedankenwelt von Head Coach Jordan Neuman.

Neues von Neuman Surge-Head Coach im Interview

In Folge 13 des Videoformats „Neues von Neuman“ blickt Surge-Coach Jordan Neuman auf das 44:3 gegen Köln zurück, spricht über den Gesundheitszustand seiner Quarterbacks – und über die Chancen auf den ganz großen Wurf im ELF-Finale.
Von Katrin Jokic
European Football Alliance: EFA gegen ELF – auch Stuttgart Surge schließt sich den Kritikern an

European Football Alliance EFA gegen ELF – auch Stuttgart Surge schließt sich den Kritikern an

Nun also auch Stuttgart Surge und Berlin Thunder – die Allianz der Kritiker der European League of Football wächst. Wie sieht der europäische Football künftig aus?
Von Dirk Preiß
Eklat in Belgien: Die Olympiasiegerin Thiam im Clinch mit dem eigenen Verband

Eklat in Belgien Die Olympiasiegerin Thiam im Clinch mit dem eigenen Verband

Die Siebenkämpferin Nafi Thiam weigert sich, einen strengen Verhaltenskodex des belgischen Verbandes zu unterschreiben. Das könnte sie die Weltmeisterschaft kosten.
Von Knut Krohn
Volleyball-Bundesliga: Aus Stuttgart für Deutschland – neue Chancen für Volleyball-Talente

Volleyball-Bundesliga Aus Stuttgart für Deutschland – neue Chancen für Volleyball-Talente

Im Volleyball ist es ähnlich wie in anderen Sportarten: Viele Talente bleiben an der entscheidenden Schwelle auf der Strecke. Das soll sich ändern – dank eines bekannten Partners.
Von Dirk Preiß
European League of Football: Stuttgart Surge holt ersten Titel – der nur Durchgangsstation sein soll

European League of Football Stuttgart Surge holt ersten Titel – der nur Durchgangsstation sein soll

Stuttgart Surge hat am Samstag Platz eins in der Division West der European League of Football klargemacht. Mit einem teils ungewöhnlich aufgestellten Team.
Von Dirk Preiß
Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ ist ab sofort online.

Stuttgart Surge Podcast Neue Folge von „Surge 10“:

Nach dem klaren Heimsieg gegen Hamburg steht das Auswärtsspiel in Köln an. Die neue Folge des Podcasts „Surge 10“ liefert Stimmen und Einschätzungen vor dem Division-Duell. Jetzt reinhören!
Von Katrin Jokic
Runningback von Stuttgart Surge: Kai Hunter und die Jagd nach den persönlichen Rekorden

Runningback von Stuttgart Surge Kai Hunter und die Jagd nach den persönlichen Rekorden

Kai Hunter spielt die beste Football-Saison seiner Laufbahn in der European League of Football. Nun kommt auf den Runningback womöglich eine besondere Herausforderung zu.
Von Dirk Preiß
Finanzkollaps der HB Ludwigsburg: „Sehe kein Licht“ – Ludwigsburger Topspielerin aufgewühlt

Finanzkollaps der HB Ludwigsburg „Sehe kein Licht“ – Ludwigsburger Topspielerin aufgewühlt

Der Finanzknall bringt die Spielerinnen der HB Ludwigsburg in die Bredouille. Karolina Kudlacz-Gloc gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt.
Das Hinspiel im Juni war eine Machtdemonstration: Stuttgart ließ dem Gegner Köln keine Chance.

Spielwoche 12 in der ELF Stuttgart Surge: Pflichtsieg in Köln im kostenlosen Livestream

Am Samstag trifft Stuttgart Surge auswärts auf die sieglosen Cologne Centurions. Das Spiel gibt’s ab 16:40 Uhr kostenlos im Livestream hier bei uns.
Von Katrin Jokic
Am Samstag (9. August, 17 Uhr) trifft Stuttgart Surge auswärts auf die Cologne Centurions.

Neues von Neuman „Wir werden eine sehr gute Liga haben“

In Folge 12 des Videoformats „Neues von Neuman“ spricht Head Coach Jordan Neuman über die personelle Lage vor dem Spiel in Köln – und zeigt sich trotz Unruhe im Ligabetrieb optimistisch mit Blick auf die ELF-Zukunft.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Handball-Bundesliga Insolvenz
 