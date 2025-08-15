HB Ludwigsburg: Kampf um Budget für wettbewerbsfähiges Team in Endphase

Bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) und bei der HB Ludwigsburg hüllen sich alle in Schweigen. Keiner will eine Wasserstandsmeldung abgeben, keiner will rund um das Finanzchaos beim deutschen Meister prognostizieren, wie es weitergeht. Fest steht: Die Zeit ist überfällig, dass Klarheit darüber herrscht, ob die HB Ludwigsburg am 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) mit dem Derby bei Frisch Auf Göppingen in den Bundesliga-Spielbetrieb einsteigt oder ihr Team zurückzieht. Nach Informationen unserer Redaktion wird spätestens bis kommenden Dienstag die Entscheidung kommuniziert.

Supercup und Königsklasse kein Thema mehr

Zur Erinnerung: Nach der Beantragung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde die HB Ludwigsburg bereits von der HBF von der Teilnahme am Supercup am 23. August zurückgezogen. Auch der Champions-League-Startplatz ging bereits verloren. Nun kämpft der Club aber noch darum, ein (wenn auch deutlich abgespecktes) Budget aufzustellen, um in der Bundesliga starten zu können. Dann wäre die Lizenz für den Standort gesichert und man könnte im schlechtesten Fall – also selbst bei einem sportlichen Abstieg in der kommenden Runde – in der Saison 2026/27 in der zweiten Liga einen Neuanfang starten. Bei einem Rückzug ginge die Lizenz verloren und man müsste in der Oberliga starten, in diesem Fall wohl hauptsächlich mit Spielerinnen aus der eigenen zweiten Mannschaft, die in der Landesliga spielt.

Ziel ist es derzeit aber, bis allerspätestens Anfang nächster Woche, zumindest so viel Geld zusammen zubekommen, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die realistische Chance hat, zumindest den Abstieg in der kommenden Saison zu vermeiden. Laut Branchenkennern ist dafür ein Etat von knapp einer Million Euro nötig. Ist eine solche Größenordnung realisierbar, würde die nächste Herkulesaufgabe beginnen: Die Zusammenstellung einer Mannschaft in kürzester Zeit. Nach Einschätzung aus Spielerberaterkreisen kann dies gelingen, da auf dem internationalen Markt noch Spielerinnen verfügbar sind, und sich auch über Zweifachspielrechte Lösungen ergeben können.

Ausverkauf hat längst begonnen

Von den Topspielerinnen wird so gut wie keine in Ludwigsburg bleiben. Bei Xenia Smits (Metz Handball), Jenny Behrendt (VfL Oldenburg), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Mareike Thomaier (HSG Bensheim-Auerbach), Anne With (Krim Mercator Ljubljana/Slowenien) und Torhüterin Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe) stehen die neuen Clubs bereits fest. Nationalspielerin Viola Leuchter wird mit Odense Handbold/Dänemark in Verbindung gebracht. Noch offen ist, ob die in Albstadt geborene Lena Sophie Degenhardt, die von Borussia Dortmund nach Ludwigsburg gewechselt ist, in einer runderneuerten HBL-Mannschaft am Ball bleiben würde. Dem tschechischen Team DHK Banik Most hat die Rückraumspielerin abgesagt, Frisch Auf Göppingen bleibt bei der 26-Jährigen dagegen im Rennen.

Überhaupt Frisch Auf. Der Traditionsclub brennt von allen Ligakonkurrenten am meisten auf eine schnelle Entscheidung. Die Plakate für das Auftaktspiel hängen längst, die Arena ist geblockt, der Ticketverkauf läuft. Schwacher Trost: Fällt die Partie gegen Ludwigsburg aus, könnten die entstandenen Kosten und der Einnahmeausfall durch die Bürgschaft kompensiert werden, die jeder Frauenhandball-Bundesligist in Höhe von 50 000 Euro bei der Liga hinterlegen musste.