Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten deklassieren die Handballerinnen der HB Ludwigsburg Frisch Auf Göppingen im ersten Play-Off-Viertelfinalspiel mit 34:21. Nun geht’s in der Champions League gegen Titelverteidiger Györ.

Jürgen Frey 16.04.2025 - 20:57 Uhr

Es war kein perfektes Spiel von Frauenhandball-Bundesligist HB Ludwigsburg, dennoch reichte es für den deutschen Meister im ersten Play-Off-Viertelfinalspiel gegen Aufsteiger Frisch Auf Göppingen vor 1092 Zuschauern in der MHP-Arena zu einem souveränen 34:21 (17:11). Mit einem zweiten Sieg am 30. April (19 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena würde das Team von Trainer Jakob Vestergaard bereits ins Halbfinale einziehen. Zuvor stehen aber erst die beiden Champions-League-Viertelfinalspiele gegen den ungarischen Titelverteidiger ETO KC Györ auf dem Programm, am kommenden Samstag (16 Uhr) zu Hause, am 26. April (18 Uhr) auswärts.