HC Schmiden/Oeffingen Erster Erfolg in der Aufstiegsrunde: „Dieses gute Gefühl müssen wir mitnehmen“
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen ihr erstes Spiel in der Aufstiegsrunde – 39:31 beim TSV Ebersberg Forst United.
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen ihr erstes Spiel in der Aufstiegsrunde – 39:31 beim TSV Ebersberg Forst United.
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben sich nach den beiden Auftaktniederlagen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga wieder eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim bayerischen Meister TSV Ebersberg Forst United siegte das Team um das Trainergespann Anja Itterheim und Jürgen Krause am Samstagabend mit 39:31 (19:17). Nach der 26:27-Niederlage der TSG Haßloch (5:3 Punkte) am Sonntag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen (5:1 Zähler) hat es der HC-Verbund wieder selbst in der Hand, sich eines der beiden Aufstiegstickets zu sichern.