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  6. Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten

HC Schmiden/Oeffingen Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten

HC Schmiden/Oeffingen: Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten
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Kaja Ehrhardt hat sich rechtzeitig zu den Aufstiegsspielen fit zurückgemeldet Foto: Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treffen am Sonntag auf die TSG Haßloch.

Für die meisten Amateur-Handballteams in Württemberg geht am kommenden Wochenende die Saison 2025/2026 zu Ende. Einige allerdings müssen in die Verlängerung, weil sie entweder noch um den Klassenverbleib kämpfen oder aber den Aufstieg in die nächst höhere Liga schaffen wollen. Zu letzteren gehören auch die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, die sich bereits zum dritten Mal nacheinander und nach zwei gescheiterten Anläufen für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifiziert haben und am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle in Schmiden) mit dem Heimspiel gegen die TSG Haßloch beginnen.

 

Der Meister der Regionalliga Südwest ist bereits am vergangenen Samstag mit einem 24:24-Remis im Heimspiel vor 550 Zuschauern gegen die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen in diese Runde gestartet, an deren Ende zwei von vier Teams den Sprung schaffen. HC-Trainerin Anja Itterheim, die die Partie auf Video gesehen hat, war vom Auftritt der TSG angetan. „Das ist kämpferisch eine starke und eingeschworene Truppe. Die Spielerinnen sind abgezockt und lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen“, sagt sie. So haben sich die Gastgeberinnen nicht nur nach dem 11:16 (35. Minute) wieder ins Spiel zurückgekämpft, sondern in allerletzter Sekunde auch den Ausgleich geworfen, nachdem sie nach der Pause kein einziges Mal in Führung gelegen hatten. „Für mich ist die TSG die Topfavoritin in dieser Vierergruppe“, sagt Anja Itterheim.

Lena Ugele aus der zweiten Mannschaft hilft aus

Verzichten muss die HC-Trainerin weiterhin auf die Kapitänin Linda Leukert, die sich zwar warmlaufen, aber definitiv nicht spielen wird. Dafür hat sich Kaja Ehrhardt fit zurückgemeldet. Sie bekommt auf der rechten Außenposition Unterstützung von Lena Ugele aus dem Landesliga-Team. Außer den Langzeitverletzten fehlen auch Jenny Holthausen (beruflich bedingt) und Anni Horn. Die 18-Jährige macht derzeit ihr Abitur – unter anderem im Fach Sport. Wegen der noch anstehenden Praxisprüfungen Anfang Juni hat sie sich – ob der Verletzungsgefahr – von den Aufstiegsspielen abgemeldet.

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