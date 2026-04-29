HC Schmiden/Oeffingen Zum Auftakt geht es gleich gegen den Top-Favoriten
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treffen am Sonntag auf die TSG Haßloch.
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treffen am Sonntag auf die TSG Haßloch.
Für die meisten Amateur-Handballteams in Württemberg geht am kommenden Wochenende die Saison 2025/2026 zu Ende. Einige allerdings müssen in die Verlängerung, weil sie entweder noch um den Klassenverbleib kämpfen oder aber den Aufstieg in die nächst höhere Liga schaffen wollen. Zu letzteren gehören auch die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, die sich bereits zum dritten Mal nacheinander und nach zwei gescheiterten Anläufen für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifiziert haben und am Sonntag (16 Uhr, Sporthalle in Schmiden) mit dem Heimspiel gegen die TSG Haßloch beginnen.