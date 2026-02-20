Die Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“ sorgt aktuell auch in Deutschland für Gesprächsstoff. Wann die nächste Folge bei HBO Max erscheint, wie viele Episoden geplant sind und wie es mit der Serie weitergeht.
20.02.2026 - 10:11 Uhr
Die Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“ ist inzwischen auch in Deutschland im Stream verfügbar – allerdings nicht komplett am Stück. Wer die Geschichte um Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie) verfolgt, muss sich auf einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus einstellen.