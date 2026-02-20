Die Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“ sorgt aktuell auch in Deutschland für Gesprächsstoff. Wann die nächste Folge bei HBO Max erscheint, wie viele Episoden geplant sind und wie es mit der Serie weitergeht.

Die Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“ ist inzwischen auch in Deutschland im Stream verfügbar – allerdings nicht komplett am Stück. Wer die Geschichte um Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie) verfolgt, muss sich auf einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus einstellen.

Wann erscheint Folge 3 von „Heated Rivalry“? Die ersten drei Episoden sind bereits bei HBO Max abrufbar. Neue Folgen erscheinen jeweils freitags.

Folge 4 startet am Freitag, 27. Februar 2026, bei HBO Max.

Damit setzt der Streamingdienst auf ein klassisches Wochenmodell statt auf eine Komplettveröffentlichung. Das Finale der ersten Staffel ist für 13. März 2026 angekündigt.

Wie viele Episoden hat „Heated Rivalry“?

Staffel 1 umfasst insgesamt sechs Episoden. Wer also auf das Staffelfinale wartet, muss sich noch ein paar Wochen gedulden. Der wöchentliche Rhythmus verlängert die Laufzeit der ersten Staffel entsprechend bis Mitte März.

Heated Rivalry Staffel 2: Wann geht es weiter?

Für Fans gibt es zumindest langfristig gute Nachrichten: Eine zweite Staffel ist bereits geplant und soll voraussichtlich 2027 erscheinen.

Die Serie basiert auf der „Game Changers“-Buchreihe von Rachel Reid*. „Heated Rivalry“ ist darin der zweite Band. Die geplante zweite Staffel soll auf dem späteren Roman „The Long Game“ aufbauen und die Geschichte von Shane und Ilya fortführen. Gleichzeitig greift die Serienadaption bereits Elemente aus anderen Büchern der Reihe auf, was Spielraum für weitere Staffeln und neue Figuren lässt.

Fazit

Wer wissen will, wie es zwischen den beiden Rivalen auf und neben dem Eis weitergeht, muss sich noch etwas gedulden: Folge 3 erscheint am 20. Februar 2026, das Staffelfinale folgt am 13. März 2026. Insgesamt umfasst die erste Staffel sechs Episoden – mit Aussicht auf eine Fortsetzung.