„Temptation“, „Let Me Go“ und mehr: An diesem Samstag treten Heaven 17 im Rahmen ihrer Deutschlandtour in Stuttgart auf. Es gibt noch Tickets.

red 16.01.2025 - 14:52 Uhr

Sie bescherten uns mit „Temptation“ einen der größten Hits der 1980er, verdanken ihren Namen einer fiktiven Band aus „Uhrwerk Orange“ und setzen mit ihrer Synthiepop-Debütsingle „(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang“ im Jahr 1981 ein politisches Statement, das immer noch oder wieder aktuell ist: Heaven 17. An Samstag, 18. Januar, tritt die britische Band aus Sheffield in Stuttgart im Wizemann (Halle) auf.