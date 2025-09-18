Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden kommt 2026 wieder nach Deutschland - wo sie genau ein Konzert gibt. In Hannover geht die Welttournee mit dem sprechenden Namen in die Verlängerung.
18.09.2025 - 15:02 Uhr
Hannover - Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden treffen sich 2026 in Hannover. Die britischen Metal-Legenden spielen in der dortigen Heinz von Heiden Arena am 2. Juni - es ist ihre einzige Stadionshow des kommenden Jahres in Deutschland. Damit werde die Welttournee mit dem Titel "Run For Your Lives" (Rennt um Euer Leben) fortgesetzt, teilte Hannover Concerts mit. 2027 solle es dann eine Tour-Pause geben.