Sonne, Eis, Schlangen und viel Bier: Die Metalfans reisen ins hochsommerliche Wacken. Nach dem Schlamm des Vorjahres sind die Aussichten viel besser. Es gab aber einen nächtlichen Einsatz.

Von André Klohn (Text) und Axel Heimken (Fotos und Video) 30.07.2024 - 16:26 Uhr

Wacken - Das Wasser kommt in Wacken in diesem Sommer aus dem Tank-Anhänger. Ein Traktor befeuchtet damit einen der Wege auf dem Heavy-Metal-Festival (W:O:A) in Schleswig-Holstein. Nach Schlamm-Problemen im Vorjahr freut sich die Metal-Szene über 26 Grad und eitel Sonnenschein. "Sonne ist schon besser, dass man nicht im Schlamm stecken bleibt", sagt Bodil. Die 24-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe. Sie sei jedoch vorbereitet.