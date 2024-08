Die Staatsanwaltschaft geht von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Nun muss über die Zulassung der Anklage entschieden werden.

Nach dem Angriff eines Mannes auf den Freund seiner Ex-Lebensgefährtin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 23 Jahre alten mutmaßlichen Täter erhoben. Ihm wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft in Hechingen mitteilte.

Der Angeklagte soll am 15. Juni in Winterlingen (Zollernalbkreis) den neuen Partner seiner früheren Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Er habe auf den 21-Jährigen in dessen Auto eingestochen. Als Motiv für die Tat vermutet die Anklagebehörde Eifersucht. Der 23-Jährige habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt.

Der Angeklagte äußerte sich bisher nicht zu Vorwürfen

Mit der 20 Jahre alten Freundin des Opfers hatte der mutmaßlichen Täter laut früheren Angaben der Polizei eine Beziehung. Sie saß auf dem Beifahrersitz und erlitt leichte Verletzungen. Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und machte bisher keine Angaben zu den Vorwürfen. Die Anklage muss zunächst vom Landgericht Hechingen zugelassen werden.