Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode ist beeindruckt, was den Kindern, die die Kurse der Hector Kinderakademie an der Mörikeschule besuchen, vermittelt wird. „Es ist wirklich beachtlich, was die Kinder schon alles wissen“, sagte der Rathauschef bei seinem Besuch des Kurses „Glück oder Genie“. In diesem wird den Dritt- und Viertklässlern von Stefan Frederich teils spielerisch, aber auch mit viel Tiefgang beigebracht, wie Daten ermittelt werden, wofür sie erforderlich sind und wie sie zur Ermittlung anderer Informationen verarbeitet werden können.

Wie es gelingt, Dinge auf der Basis von Daten zu optimieren, führte Frederich den Kindern im Kurs und dem OB auf spielerische Weise vor Augen. In drei Runden wurden Papierflieger im Foyer auf eine kurze Flugreise geschickt. Zunächst waren es unterschiedliche Papierflugzeug-Modelle, die von den Kindern und dem Oberbürgermeister erst gefaltet – „ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe“, so Tobias Degode – und dann durch die Lüfte geworfen wurden. Dann aber wurden die Flieger in den beiden folgenden Runden so optimiert, dass sie sich in ihrer Faltweise immer stärker jenem Flieger annäherten, der in der ersten Runde am weitesten geflogen war. Das wirkte. Sowohl die maximal erzielte Flugweite wurde von anfangs 8,61 Metern auf schließlich 9,27 Meter erhöht. Auch der Durchschnittswert der Reichweite stieg kontinuierlich an.

Kinder lernen in Leonberg, welche Rolle Daten im Leben spielen

In sechs Kurseinheiten erfahren die Kinder, die größtenteils aus dem Gebiet des Altkreises Leonberg sowie aus dem südwestlichen Bereich des Enzkreises kommen, welche Rolle Daten im Leben spielen. Es geht um Begriffe wie Grundgesamtheit oder Stichproben und die Möglichkeit, auch ohne Erfassung und Auswertung aller möglicherweise vorhandenen Daten möglichst aussagekräftige Werte für bestimmte Aufgaben zu erhalten. Sprich: Durchschnittswerte, die Annahmen belegen oder entkräften.

Flugversuche im Foyer: Wie weit kommt der Papierflieger von Tobias Degode? Foto: Ralf Recklies

Im laufenden Schuljahr bietet die Hector Kinderakademie, die seit dem Schuljahr 2012/2013 als eigener Akademiestandort innerhalb des Angebots für besonders begabte Schülerinnen und Schüler im Land an der Mörikeschule besteht, insgesamt 72 Kurse an. 37 im ersten Schulhalbjahr, 35 im zweiten für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis vier. Seit dem Schuljahr 2020/2021 liegt die Leitung der Kinderakademie in den Händen von Beata Arnold, die bei ihrer Arbeit von der früheren Leiterin Brigitte Koch-Savel unterstützt wird. Die ehemalige Rektorin der Mörikeschule hatte den Standort Leonberg als zweiten im Kreis Böblingen mit aufgebaut – neben dem seit dem Jahr 2012 bestehenden Standort Sindelfingen.

„Rund 450 besonders begabte Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Jahr unsere Angebote“, sagt Beata Arnold. Schade findet sie, dass es nicht immer gelinge, ausreichend viele Kursleiter für das geplante Angebot zu finden. Zurzeit hat die Hector Kinderakademie in Leonberg 17 Kursleiter. Einer von ihnen ist ein ehemaliger Schüler, „der früher selbst Kurse der Hector Kinderakademie bei uns besucht besucht hat“, so Arnold.

Intellektuell besonders leistungsfähige Kinder werden gezielt gefördert

Einige der Kurse, so auch „Glück oder Genie“, werden von der Eberhard Karls Universität Tübingen wissenschaftlich begleitet. Insgesamt zehn solcher „Hector Core Courses“ (HCC), die schwerpunktmäßig MINT-Bereiche abdecken, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, gibt es pro Halbjahr an der Mörikeschule. Sie werden von 58 Mädchen und 88 Jungen besucht.

Die Kurse verfolgen insbesondere das Ziel, intellektuell besonders leistungsfähige Kinder gezielt zu fördern. „Sowohl in fachlichen als auch in überfachlichen Bereichen“, wie es in einer Information heißt. „Dazu zählen unter anderem wissenschaftliches Denken, Problemlösungskompetenz und Präsentationsfähigkeiten.“

Tobias Degodes war nicht ohne Grund zu Besuch: Die Stadt ist Trägerin des an der Mörikeschule angesiedelten Angebots und kümmert sich um die finanzielle Abwicklung gemäß den Richtlinien des Kultusministeriums. Die Kosten trägt die 2008 ins Leben gerufene Hector Stiftung II. Mit den Stiftungsmitteln werden die Akademieleitungen und Kursleiter, Lehrveranstaltungen, Verwaltung und Informationsmaterialien für die Kinderakademie – sowie die wissenschaftliche Begleitung bezahlt.