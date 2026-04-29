Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode ist beeindruckt, was den Kindern, die die Kurse der Hector Kinderakademie an der Mörikeschule besuchen, vermittelt wird. „Es ist wirklich beachtlich, was die Kinder schon alles wissen“, sagte der Rathauschef bei seinem Besuch des Kurses „Glück oder Genie“. In diesem wird den Dritt- und Viertklässlern von Stefan Frederich teils spielerisch, aber auch mit viel Tiefgang beigebracht, wie Daten ermittelt werden, wofür sie erforderlich sind und wie sie zur Ermittlung anderer Informationen verarbeitet werden können.