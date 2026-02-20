Kinder und Jugendliche sollen gegen die Scheibe eines Büros in Nellingen geschlagen und gespuckt haben. Als der Inhaber sich beschwert, wird er angegriffen.

Kinder und Jugendliche sollen einem Mann in Ostfildern-Nellingen übel mitgespielt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll eine jugendliche Gruppe am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr in der Ludwig-Jahnstraße im Bereich der Endhaltestelle Nellingen vor dem Schaufenster seines Büros randaliert, gespuckt und gegen die Scheibe geschlagen haben.

Mehrfache Aufforderungen des 45-jährigen Geschädigten wurden ignoriert. Die Kinder und Jugendlichen sollen solange weitergemacht haben, bis der Mann vor das Geschäft getreten sei. Die Gruppe soll laut Polizeibericht daraufhin geflüchtet sein. Der Mann habe sie teils durch die an der Haltestelle wartende U7 verfolgt und dort einen der Beteiligten festgehalten.

Ostfildern: Jugendliche sollen an den Tatort zurückgekehrt sein

Mehrere Mitglieder der Gruppe sollen den Mann daraufhin mit Schlägen und Tritten heftig angegriffen haben. Der Geschädigte ließ den Jungen wieder los. Wenig später sollen die Beteiligten erneut in das Geschäft gekommen sein. Es sei zu Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen durch die Minderjährigen gekommen.

Zehn, teilweise polizeibekannte Kinder und Jugendliche sollen an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zehn, teils polizeibekannte Kinder und Jugendliche an dem Vorfall beteiligt gewesen sein. Hinweise nehmen das Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/7 09 13 oder der Polizeiposten Ostfildern unter 0711/34 16 98 30 entgegen.