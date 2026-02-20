Kinder und Jugendliche sollen gegen die Scheibe eines Büros in Nellingen geschlagen und gespuckt haben. Als der Inhaber sich beschwert, wird er angegriffen.
20.02.2026 - 14:01 Uhr
Kinder und Jugendliche sollen einem Mann in Ostfildern-Nellingen übel mitgespielt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll eine jugendliche Gruppe am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr in der Ludwig-Jahnstraße im Bereich der Endhaltestelle Nellingen vor dem Schaufenster seines Büros randaliert, gespuckt und gegen die Scheibe geschlagen haben.