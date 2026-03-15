Heftige Szenen an der Bushaltestelle: Mitten in Pforzheim werden zwei Ticketprüfer attackiert – unter anderem mit Pfefferspray. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.
15.03.2026 - 18:18 Uhr
Unbekannte haben an einer Bushaltestelle in Pforzheim zwei Fahrscheinprüfer mit Pfefferspray und Schlägen attackiert. Die Kontrolleure wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach bereits am Freitagmittag. Zuvor hatten „Pforzheimer Zeitung“ und „Bild“ berichtet.