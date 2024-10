Weggespülte Autos und entgleister Schnellzug in Spanien

Eine Spanierin denkt bei Hagelkörnern «so groß wie Golfbälle» an den Untergang der Welt. Über das Urlaubsland fegen derzeit schwere Unwetter. Sogar ein Schnellzug entgleiste.

dpa 29.10.2024 - 17:52 Uhr

Madrid - Heftige Unwetter mit starken Niederschlägen sorgen in weiten Teilen Spaniens für Chaos und Angst. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und sogar ein Schnellzug entgleiste, wie der TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten. Opfer waren zunächst nicht zu beklagen, aber in Valencia wird ein Lkw-Fahrer vermisst.