Unwetter: Verspätungen am Flughafen Mallorca

Teils heftige Regenfälle und Gewitter haben zu mehrstündigen Verspätungen am Flughafen von Mallorca geführt. Am Mittwoch sollten sich Reisende mit noch mehr Geduld wappnen.

dpa 03.09.2024 - 18:48 Uhr

Palma - Eine Schlecht-Wetter-Front mit heftigen Niederschlägen und Gewitter hat für erhebliche Verspätungen am Flughafen von Mallorca gesorgt. Seit dem Nachmittag starten alle Flüge anderthalb bis zwei Stunden später als geplant. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das Wetter soll am Mittwoch noch mieser werden.Es war zwar nur ein kurzer Regenguss, der war aber heftig und wurde von kräftigen Windböen begleitet. Das reichte, um den Flugverkehr erneut zu stören. Erst vor drei Wochen hatte das schlechte Wetter dafür gesorgt, dass zeitweise jeder fünfte Flug gestrichen werden musste und mache Passagiere tagelang auf einen Ersatzflug warteten.