Für New York und angrenzende Gebiete gilt eine Wintersturmwarnung. Es soll massiv schneien. Teils ist auch überfrierende Nässe möglich. Und das ausgerechnet zur Hauptreisezeit.
27.12.2025 - 05:39 Uhr
New York - Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden. Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit insgesamt 1.659 gestrichenen Flügen am Freitag (Ortszeit) - rund zehnmal so viele wie am Vortag. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.