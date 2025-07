Nach äußerst emotionalen Kontroversen im Vorfeld wird in Leonberg das Modell an der Sophie-Scholl-Schule eingeführt.

Thomas K. Slotwinski 16.07.2025 - 18:32 Uhr

Er könne sich kaum daran erinnern, so sagt Oliver Zander, dass ein Thema zu solch kontroversen Debatten geführt habe. Auch in seiner eigenen Fraktion, so berichtet der Leonberger CDU-Chef, werde die Frage unterschiedlich bewertet. Nämlich jene, ob Eltern verpflichtet werden können, ihre Kinder ganztags, das bedeutet bis maximal 15 Uhr, in die Schule zu schicken.