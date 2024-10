Erst wirft der eine Steine an den Fensterladen des anderen. Dann geht dieser mit einer Luftpumpe auf ihn los. In Kernen ist am Mittwochabend ein Streit ausgeartet.

fro 24.10.2024 - 10:32 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in Kernen-Stetten zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, soll zunächst ein 58-Jähriger in der Frauenländerstraße Steine an die geschlossenen Fensterläden der Wohnung eines 41-Jährigen geworfen haben. Danach gingen die Männer handfest aufeinander los, der Jüngere soll den Älteren mit einer Luftpumpe geschlagen und dabei leicht verletzt haben.