Zwei Autos kollidieren am Sonntagabend auf der Landesstraße 1126 bei Steinheim an der Murr frontal – mit schlimmen Folgen. Was bislang bekannt ist.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1126 bei Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Landesstraße ist in diesem Bereich aktuell noch gesperrt. (Stand: 19 Uhr)

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kollidierten ein VW und ein BMW gegen 18 Uhr auf der L1126 zwischen Steinheim an der Murr und dem Kreisverkehr an der Schweißbrücke in Erdmannhausen frontal. Ersten Informationen der Polizei zufolge war eines der Fahrzeuge mit einem Fahrer besetzt, der leicht verletzt wurde. In dem anderen Wagen befanden sich vier Erwachsene und ein Kind. Die Beifahrerin in diesem Auto wurde schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße voll gesperrt werden.

Lesen Sie auch

Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.