Heftiger Unfall in Sindelfingen

Ein Mercedes-Fahrer will am Freitagabend eine Kreuzung in Sindelfingen überqueren und missachtet dabei offenbar die Vorfahrt eines VW – mit fatalen Folgen.

Matthias Kapaun 14.02.2025 - 21:44 Uhr

Bei einem heftigen Unfall zwischen drei Autos ist am Freitagabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.