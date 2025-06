120 bis 150 große Rundballen fangen auf einem Aussiedlerhof in Leonberg Feuer. Der Feuerwehreinsatz dauert insgesamt neun Stunden.

Ulrike Otto 02.06.2025 - 12:09 Uhr

Während des heftigen Gewitters in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Blitz auf einem Aussiedlerhof bei Leonberg eingeschlagen und hat eine große Zahl an Heuballen in Brand gesetzt. Die Auswirkungen des Feuers waren in der ganzen Stadt zu sehen und zu riechen.