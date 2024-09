Das Landgericht Heidelberg hat die Verurteilung von drei Burschenschaftlern zu Bewährungsstrafen bestätigt. Darunter ein Ex-AfD-Mitarbeiter. Sie schlugen einen Mitburschenschaftler jüdischer Abstammung mit Gürteln.

red/dpa/AFP 26.09.2024 - 13:50 Uhr

Ein Ex-Mitarbeiter des inzwischen zurückgetretenen AfD-Vize-Fraktionschefs im nordrhein-westfälischen Landtag ist wegen einer antisemitischen Gewalttat in zweiter Instanz zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er wurde wie schon am Amtsgericht in Heidelberg nun auch in der Berufung am Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung schuldig gesprochen.