Ein Mann fährt in Heidelberg mit seinem Wagen auf Straßenbahngleise und bleibt dort stecken. Das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.

red/dpa/lsw 30.01.2025 - 10:00 Uhr

In Heidelberg ist ein Auto am frühen Morgen auf die Gleise geraten. Mehrere Straßenbahnen konnten deshalb einige Zeit nicht fahren. Ein älterer Mann war mit seinem Wagen in der Dunkelheit etwas zu früh abgebogen und dadurch auf die Gleise geraten, wie die Polizei mitteilte. Welche Straßenbahnen genau betroffenen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.