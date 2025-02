Ein Auto will in Heidelberg links abbiegen und prallt dabei mit einem Linienbus zusammen. Acht Menschen im Bus werden verletzt.

red/dpa/AFP 07.02.2025 - 15:55 Uhr

Am Freitag ist ein Auto in Heidelberg mit einem Linienbus kollidiert. Bei dem Unfall wurden acht Fahrgäste des Busses verletzt, davon eine Frau schwer. Ein Autofahrer habe beim Linksabbiegen den Bus übersehen, der auf der Busspur in der Fahrbahnmitte gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Es kam zur Kollision.