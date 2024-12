Ermittlungen nach Drogentod in Maßregelvollzug eingestellt

Im „Faulen Pelz“ in Heidelberg stirbt im Februar ein Insasse nach Drogenkonsum. Laut Ermittlern war es wohl ein Unfall.

mmf/dpa/lsw 03.12.2024 - 11:30 Uhr

Rund zehn Monate nach dem Drogentod eines Insassen in der Entziehungsanstalt „Fauler Pelz“ in Heidelberg hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. „Es konnte auch nach umfangreichsten Ermittlungen kein Täter ermittelt werden, dem ein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden konnte, der zum Versterben geführt hat“, sagte Staatsanwalt Tobias Schmidt. Zuerst hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet. Der 27 Jahre alte Straftäter war am 14. Februar „infolge einer Intoxikation mit einem synthetischen Cannabinoid“ gestorben.