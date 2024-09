Eine gewagte Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein Mann in Heidelberg geliefert: zu Fuß, als blinder Passagier und im Wasser.

Eine abenteuerliche Flucht vor der Polizei hat ein Mann in Heidelberg unternommen: Am Neckarufer zog er sich aus, sprang ins Wasser und schwamm davon, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Polizeiboot ließ er sich schließlich doch ans gegenüberliegende Ufer begleiten. Aus einem Rettungsring, mit dem ihn die Feuerwehr aus dem Wasser bringen wollte, hatte er sich zuvor selbst wieder befreit. Den Angaben nach war der 22-Jährige unterkühlt, hatte mutmaßlich Drogen genommen und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er kam in ein psychiatrisches Zentrum.