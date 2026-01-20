In einem Heidelberger Kino sind Ausstellungsstücke aus Filmen zu sehen. Doch ein Gast setzt sich darauf - und verursacht hohen Schaden.

red/dpa 20.01.2026 - 14:59 Uhr

Mehrere Ausstellungsstücke hat ein Mann in einem Heidelberger Kino beschädigt - indem er sich darauf gesetzt hat. Es entstand ein Schaden von fast 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Den Angaben nach befanden sich die Exponate, unter anderem Figuren aus Filmen, in einem abgesperrten Bereich.